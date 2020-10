Giro d’Italia 2020: a Giovinazzo uova di cioccolata dedicate alla tappa, a Brindisi alberghi pieni e menù «rosa»

BARI - Scuole chiuse, alberghi pieni: è tutto pronto e sold-out a Brindisi per l’appuntamento con la settima tappa del Giro d’Italia. La città sarà sede del traguardo venerdì 9 ottobre, i ciclisti partiranno da Matera, passeranno per Taranto e attraverseranno Francavilla Fontana, Mesagne e Brindisi. Oltre 100 i negozi che hanno addobbato le vetrine a tema, rigorosamente in rosa, due le mostre di artigiani in programma in città. Ci saranno anche «menù rosa» in alcuni ristoranti e una mascotte «Tino», un piccolo gufo, che sarà regalata ai bambini presenti. Una classe di un liceo, il linguistico e delle scienze umane «Palumbo» partecipa all’iniziativa «Cronisti per un giorno». Il Comune di Brindisi ha provveduto al rifacimento di circa 15mila metri di asfalto nuovo. Saranno impiegati 130 volontari di protezione civile e 85 appartenenti alla polizia locale, di cui 43 provenienti da altri Comuni. Alla sala stampa accederanno 100 giornalisti accreditati. Nei pressi della scuola il villaggio della tappa, con gli stand dei vari sponsor. Il traguardo è stato posizionato in via Palmiro Togliatti, tra il tribunale e la scuola Morvillo Falcone: l’arrivo è previsto per le 16.15. Gli ingressi, per l’ultimo chilometro di gara, saranno contingentati e bisognerà raggiungere il posto con congruo anticipo. Anche a Francavilla Fontana e Mesagne le scuole resteranno chiuse e le strade sono state oggetto di ripristino.

Per la tappa a Giovinazzo invece impazzano i preparativi. La città è pronta ad accogliere venerdì i campioni delle due ruote e, mentre si continua ad aggiornare in tempo reale il calendario degli eventi che precederanno lo start di sabato 10 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II, il pasticciere-artista giovinazzese, Nicola Giotti, ha creato le sue ormai celebri uova di cioccolata dedicate al Giro d’Italia: una per Giovinazzo e l’altra per Vieste. Con la sua tecnica unica della ‘aerografia indiretta speculare lucida’ ( foto allegate), Giotti ha riprodotto e decorato a mano le sagome dei campioni dedicando lo sfondo alle due città pugliesi che ospitano la tappa: per Giovinazzo la celebre Cattedrale e per Vieste il borgo antico. Nel frattempo, il Comune di Giovinazzo ha patrocinato l’iniziativa guidata da Gianmarco D’Elia, d’intesa con il Comitato Tappa e i commercianti giovinazzesen che prevede la degustazione di appositi drink che avranno l’ingrediente comune dell’Amaro del Ciclista e del Bitter del Ciclista.