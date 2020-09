Covid 19 a Noicattaro, 2 nuovi contagi in un'azienda ortofrutticola

BARI - In un’azienda ortofrutticola di Noicattaro, alle porte di Bari, sono stati rilevati due casi di positività al Coronavirus e per permettere la sanificazione degli ambienti l’azienda è stata temporaneamente chiusa. Lo annuncia il sindaco di Noicattaro, Raimondo Innamorato. "All’interno dell’opificio - spiega - sono stati rilevati due casi di positività, derivanti dallo stesso nucleo familiare. La circostanza che ha determinato l’infezione è quindi da attribuirsi ad altre motivazioni, estranea e distanti dall’ambiente di lavoro. Ciononostante, l’azienda è stata diligentemente chiusa dai titolari per le opportune e consequenziali operazioni di sanificazione e verifica. Tutto il personale, sottoposto a tampone è risultato negativo e quindi non compromesso dai due episodi rilevati. L’attività agricola della struttura potrà quindi riprendere già domani». Secondo il sindaco, grazie alla «diligenza degli imprenditori si è scongiurata l’insorgenza di un focolaio».