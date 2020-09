Svaligia villette a Monopoli: pizzicato dai carabinieri li aggredisce, arrestato 26enne

I carabinieri di Monopoli (Ba) hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del luogo con l’accusa di furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giovane, già conosciuto dalle forze di polizia, era stato segnalato da alcuni passanti mentre si aggirava con atteggiamento sospetto presso alcune villette di Monopoli.

I militari, giunti prontamente sul posto, lo hanno sorpreso mentre si allontanava velocemente proprio da una delle abitazioni. Nonostante l’alt, il 26enne saliva a bordo della sua auto e si dava alla fuga. Dopo un lungo inseguimento per le vie della città, non si arrendeva nemmeno quando i militari riuscivano a bloccarlo. Sceso dal veicolo, infatti, si scagliava contro gli operanti con calci e pugni, fino a essere definitivamente immobilizzato. I militari aggrediti hanno riportato lesioni giudicate guaribili fino a 30 giorni.

L'uomo poco prima aveva portato a termine un furto all’interno di una delle villette, dalla quale era stato asportato denaro in contante, e aveva tentato di introdursi in un’altra abitazione vicina. Aveva forzato le finestre del piano terra. L'uomo si trova in carcere e la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.