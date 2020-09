Sbarca a Bari il primo Festival sul crowdfunding del Sud: l'iniziativa dell'Università

BARI - Il dado è tratto. Il mondo universitario, prima di altre realtà, ha premuto il tasto restart dopo l’ondata pandemica. Serrati i ranghi, studenti, docenti e addetti ai lavori hanno varcato le soglie reali e virtuali degli Atenei con menti, occhi e prospettive decisamente nuove rispetto all’era pre Covid. Diciamolo, forse abbiamo scoperto l'acqua calda, ma mai come in questa situazione d'emergenza ci si è resi conto che insegnare (a tutti i livelli) è tra i mestieri più difficili al mondo. In tantissimi, si sono sforzati per adeguarsi al momento e hanno imparato a utilizzare piattaforme di cui non conoscevano l'esistenza fino a ieri. Chapeau. Ma la didattica online non può limitarsi ad accendere una webcam. Ci vogliono altri stimoli, altri linguaggi, altre tempistiche. E memore di questa esperienza d'impatto l'Università salpa verso nuovi orizzonti per lanciare nuove figure professionalizzanti che facciano della tecnologia e della rete un vero punto di forza. È con questo spirito che il primo e il 2 ottobre sbarca a Bari il primo festival sul crowdfunding del Sud Italia. Due giorni da cerchiare in rosso sui calendari di startuppers, imprenditori, progettisti, innovatori, studiosi e curiosi per fotografare lo stato dell'arte del finanziamento collettivo in Italia e per conoscere un po’ meglio questo fenomeno che, soprattutto con la pandemia, ha fatto boom.

L’European Crowdfunding Festival è promosso dall’Università e organizzato da Rosa Porro e Mario Colonna assieme a Giuseppe Pirlo, delegato del rettore alla Terza Missione - Rapporti Territoriali. L'evento, per la prima volta nel capoluogo pugliese, accoglierà alcuni dei maggiori esperti del mondo del crowdfunding, che si confronteranno su tematiche ed opportunità del settore. Per chi non lo sapesse il Il crowdfunding (termine della lingua inglese, da crowd, «folla» e funding «finanziamento»), è un processo collaborativo di gruppo che mette in comune le proprie risorse per sostenere sforzi di persone e organizzazioni. In sostanza è una pratica di microfinanziamento dal basso. Una parola entrata a pieno regime nel nostro vocabolario, ma i cui aspetti sono tutti da scoprire: «Questa prima edizione tutta made in Bari – spiega l'organizzatrice Rosa Porro – è un’occasione unica per discutere e confrontarsi sul crowdfunding: la sua evoluzione, i diversi campi di applicazione e le prospettive per il futuro, promuovendo una crescita efficiente del finanziamento dal basso in Italia. Si tratta anche di una grossa opportunità per progettisti, imprenditori o aspiranti tali di mostrare le proprie idee e di confrontarsi con gli esperti del settore. Per molti questo tipo di realtà nate dalla rete non sono chiare, l'obiettivo del festival è proprio quello di sdoganare determinate figure e far luce in modo corretto sulle potenzialità di questo tipo di progetti che, lo ricordiamo, non sono a costo zero. Purtroppo c’è molta disinformazione sul tema», sottolinea la Porro. «Abbiamo voluto fortemente l’European Crowdfunding Festival per dare un’opportunità al Sud e soprattutto per fare da ponte tra le aziende e le nuove leve, ma anche per chi ha perso il lavoro, facendo scoprire una nuova professione molto richiesta dal mercato ma di cui c'è carenza. Per lanciare l’evento abbiamo anche creato un hashtag #checivuole: un modo ironico per sfatare sui social il mito che aleggia attorno a queste iniziative. Spesso - aggiunge - passa il messaggio che realizzare un crowdfunding sia semplice e alla portata di tutti, soprattutto grazie alla rete. Bene, non è così. Dietro questi progetti dal basso c'è un grande studio e un lavoro che vede diverse figure in campo. Vogliamo far aprire gli occhi quindi a chi si approccia a questa nuova realtà formando e informando gli utenti. Il massimo alla fine di questa due giorni – conclude l’organizzatrice - sarebbe quello di riuscire a vedere un interesse maggiore dal mondo imprenditoriale che possa realmente apprezzare questi professionisti del settore che noi ci avviamo a formare. Chissà che in futuro nessuno si rivolga più alla cosiddetta classe del "che ci vuole"». Il festival si svolgerà online nel rispetto delle disposizioni per l'attuale emergenza sanitaria. Il sito è https://www.rinascitadigitale.it/crowdfunding/ per seguire l'evento in streaming.