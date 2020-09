Truffa su incentivi statali per fotovoltaico: sequestro GdF Bari per 39mln di euro

La Guardia di Finanza di Bari compreso personale del reparto operativo aeronavale, sta eseguendo in diverse regioni il sequestro di 10 impianti fotovoltaici e patrimoni illeciti per 39 milioni di euro circa, nei confronti di soggetti e società indagati per truffa aggravata per il conseguimento di incentivi statali. Maggiori dettagli in una conferenza stampa in mattinata.