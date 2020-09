Bari, a Pane e Pomodoro un incontro «con altri occhi» con le creature del mondo sommerso

BARI - Il 12 settembre a Pane e Pomodoro, l'Enpa organizza un incontro per scoprire il mondo sensoriale degli organismi marini e della loro capacità di percepire il mondo esterno; una capacità antica quasi quanto la vita stessa e importantissima nella biologia degli esseri viventi.

Il titolo “ CON ALTRI OCCHI viaggio attraverso i sensi delle creature del mondo sommerso” è la prima tappa di un bellissimo viaggio in cui in compagnia di Elvira Antonucci, dottore in scienze biologiche, laureanda al Master’s Degree in Biology and Ecology of the Marine Environment and Sustainable Use of Marine Resources , Dive Master ESA e Autrice del canale youtube “Panthalassa” https://www.youtube.com/c/Panthalassa_Elvira_Antonucci si andrà alla scoperta del mondo marino.

L'incontro , volutamente informale, è gratuito e si chiede ai partecipanti di portare un telo su cui sedersi. Nel rispetto delle norme anti-COVID verrà mantenuto il distanziamento di 1 metro ed è obbligatorio l'uso della mascherina. Per info bari@enpa.org