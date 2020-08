Acquaviva delle Fonti, in due rientrati dall'estero sono positivi al Coronavirus

BARI - Ancora due casi di Coronavirus in provincia di Bari, precisamente ad Acquaviva delle Fonti. A confermarlo con un post su Facebook è il sindaco Davide Carlucci che spiega: «Abbiamo notizia di almeno due casi di acquavivesi che, di ritorno dall'estero, hanno contratto il virus. Ci raccomandiamo con tutti coloro che in questi giorni sono di ritorno da vacanze in Paesi stranieri di contattare il proprio medico e valutare con lui se è il caso di osservare l'isolamento e sottoporsi volontariamente a test. In ogni caso è opportuno che evitino i luoghi pubblici e i contatti con parenti anziani e che adottino misure rigide di distanziamento fisico».

«A tutti, anche a chi non è stato all'estero, chiediamo di continuare a usare sempre le opportune precauzioni, evitare i contatti interpersonali, indossare la mascherina e utilizzare il gel per santificare le mani - sottolinea Carlucci - Per chi rientra dall'estero: il tampone può essere effettuato solo su prenotazione, chiamando il numero verde 800.05.59.55 o attraverso l'autosegnalazione sul sito della Regione Puglia. Con un po' di precauzioni in più possiamo continuare a goderci l'estate».