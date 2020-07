Altamura, anziano scompare nel nulla: ritrovato morto dopo 24 ore

BARI - È stato trovato morto l'anziano Domenico Ostuni che ieri mattina si era allontanato da casa, in zona Le Fogge di Altamura (Bari). Lo rende noto il Comune di Altamura, precisando che «sono in corso i consueti accertamenti per individuare le cause del decesso».

Il Comune si era attivato per contribuire alle ricerche dell’anziano, condividendo su facebook l’appello lanciato dalla nipote, preoccupata per il nonno che non era rientrato a casa, in via Cicerone, anche perché l’anziano aveva «bisogno di assumere dei farmaci».