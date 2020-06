Putignano, ladri in casa della madre: carabiniere fuori servizio ne acchiappa uno

Ieri mattina, un carabiniere originario di Putignano, libero dal servizio, si è accorto di un furto in atto nell’abitazione della madre, ed è intervenuto riuscendo a mettere in fuga i ladri e catturandone uno. Il militare intorno alle 9.30 ha sentito le grida della madre provenire dalla casa: due ladri erano riusciti a entrare forzando una porta d'accesso sul retro. Inseguiti dal militare, uno di loro è riuscito a scappare, l'altro, dopo aver cercato di divincolarsi, è stato catturato. Si tratta di un 54enne censurato, di Bari San Paolo. Il militare ha riportato lievi contusioni. Sequestrata la Volkswagen UP utilizzata dai malfattori, risultata rubata lo scorso anno a Conversano, e numerosi attrezzi da scasso. Il 54enne è stato arresto per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e lesioni personali, e si trova agli arresti domiciliari.