Bari, gestione bar a Pane e Pomodoro e spiaggia Torre Quetta: il Tar congela l'interdittiva antimafia

Per ora resta tutto così com'è nella gestione del bar di Pane e pomodoro e della spiaggia di Torre Quetta. Lo ha deciso il Tar Puglia con un decreto cautelare monocratico d'urgenza sospendendo l'interdittiva antimafia della Prefettura e la conseguente revoca delle autorizzazioni da parte del Comune nei confronti dell’impresa attualmente concessionaria del bar sito nell’area demaniale «Pane e Pomodoro», e titolare della concessione dell’area pubblica balneare di «Torre Quetta».

Il provvedimento è stato firmato dal presidente della II sezione del tribunale amministrativo di Bari, Giuseppina Adamo accoglienza l'istanza presentata dalla società «Il Veliero» di Rosa di Modugno. All'origine del provvedimento, i presupposti delle ragioni di «estrema gravità e urgenza» per non aspettare la trattazione della vicenda alla prima udienza utile della camera di consiglio fissata il prossimo 7 luglio.

A quanto si apprende, il sospetto di infiltrazioni mafiose alla base del provvedimento della Prefettura si riferiva alla presenza, come dipendente della società, di un soggetto, Orlando Malanga, ritenuto in passato dalla magistratura barese vicino a organizzazioni criminali della città e coinvolto anche in una indagine per estorsione - accusa dalla quale è stato assolto - in concorso con l’ex patron del Bari Calcio, Cosmo Giancaspro.

L'amministrazione comunale, nei giorni scorsi, aveva annunciato la presa in consegna delle due aree intimando all'impresa lo sgombero. A tale atto aveva sin da subito fatto resistenza la società precisando che «Nessuno degli elementi posti a base della misura ha una effettiva rilevanza ed attualità, trattandosi di stralci di atti endo-processuali relativi a vicende risalenti finanche a 32 anni fa».

Nella nota la società spiegava che «gli elementi posti a base della misura adottata su istanza dello stesso Comune di Bari si riferiscono ad un soggetto estraneo alla compagine sociale e risultano enumerati in modo gravemente generico ed incompleto, non riportando i provvedimenti definitivi di assoluzione piena, emessi al termine di ciascun procedimento, e finanche di scarcerazione per errore di persona».

Nella nota la società lamentava poi che il Comune di Bari avesse indebitamente diffuso notizie relative ad atti espressamente coperti dal divieto di divulgazione di accesso, ad ogni effetto di legge, con riferimento alla interdittiva antimafia manifestando altresì perplessità sul fatto che la misure fosse stata adottata «dopo che il Consiglio di Stato, con i provvedimenti cautelari emessi a marzo e aprile 2020, aveva sospeso l’efficacia del primo provvedimento di revoca delle concessioni adottato dal Comune di Bari sulla base di contestazioni totalmente infondate».

Il Comune aveva infatti revocato la concessione alla società nel settembre 2019. Il Tar aveva rigettato il primo ricorso e invece nei mesi scorsi il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva cautelare chiesta dagli ex gestori fissando l’udienza di merito al prossimo 17 settembre.

Per l’estate 2020, quindi, ameno per ora e salvo diversi provvedimenti del Tar il prossimo 7 luglio, la gestione delle due strutture resta in capo alla società in attesa della pronuncia definitiva dei giudici amministrativi.