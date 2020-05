Le Frecce Tricolori illudono e «beffano» Bari: l'abbraccio è solo per pochi

C'era grande attesa stamattina per il passaggio delle Frecce Tricolori su Bari, e anche un pizzico di preoccupazione, onde evitare assembramenti che potessero violare le norme di contenimento anti-contagio per l'emergenza Coronavirus in corso. L'orario preciso del passaggio in cielo della pattuglia acrobatica dell'Aeronautica non era stato comunicato proprio per questo motivo, anche se la Prefettura, in una nota ufficiale, nel pomeriggio di ieri aveva in qualche modo circoscritto il passaggio tra le 10 e le 11.30, e la stessa Aeronautica, in una nota riservata ai giornalisti, aveva confermato quella fascia oraria. Stamattina, invece, il passaggio ha sorpreso tutti alle 9.35, illudendo e 'beffando' migliaia di cittadini che avrebbero voluto vedere il tricolore in cielo.

La Pattuglia acrobatica ha sorvolato il Lungomare di Bari comparendo da sud, al largo della spiaggia di Pane e Pomodoro, per proseguire in direzione nord verso il porto, i quartieri costieri di San Girolamo e Fesca, e dopo avere virato al largo di Palese è rientrata verso la città. Il tricolore lasciato al suo passaggio è stato visibile anche dai quartieri più interni. Molta gente è riuscita a catturare dai balconi e per strada gli attimi del rapido passaggio delle Frecce. L’arrivo a sorpresa ovviamente ha evitato che si creassero per strada grossi assembramenti.

Il viaggio sui cieli d’Italia delle Frecce Tricolori si concluderà il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest’anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

(foto Luca Turi)