Bari, rissa tra giovani al quartiere Libertà: 18enne ferito a coltellate, un minore in ospedale

Una maxi-rissa è scoppiata ieri sera in piazza Risorgimento a Bari, nel quartiere Libertà: 21 i ragazzi coinvolti, giovanissimi, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia. Alla base, secondo gli inquirenti, 'futili motivi': due gruppi di ragazzi si sarebbero affrontati, e un 18enne è stato ferito con sette coltellate alla schiena, e ricoverato al Policlinico, fortunatamente non in pericolo di vita. Tutti minorenni i coinvolti, tranne il 18enne ferito, e uno di questi è in osservazione al Giovanni XXIII. Trovati anche alcuni oggetti atti a offendere, tra cui una mazza da baseball. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.