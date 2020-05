Bitritto, benvenuto al piccolo Tobias, partorito tra le mura di casa in piena emergenza

«È stato un parto indimenticabile, tra musica e candele in un’atmosfera privata di coppia, con le ostetriche che andavano e tornavano da casa per permetterci di vivere il momento in intimità». È il racconto pieno di sollievo di Daniela Cardone che il 17 maggio scorso ha partorito il suo terzo figlio, scegliendo di darlo alla luce in casa.

A metà marzo, anche a Bitritto, si viaggiava sulle ali dell’ansia, il timore era che anche in provincia di Bari i casi registrati da Covid-19 fossero solo un assaggio di quello che sarebbe accaduto davvero. Il prezzo da pagare per il parto in ospedale sarebbe stato per la mamma quello di viverlo probabilmente in piena solitudine. Daniela, al settimo mese di gravidanza, e Arturo Carone, suo marito, dovevano rispondere a una di quelle domande che mai avrebbero pensato di porsi: «Dove è più opportuno partorire quando sarà il momento?».

Un dilemma che li ha stritolati per settimane, stretti nell’angoscia che il virus, di cui si sentivano ostaggio emotivo, avrebbe potuto calpestare anche quel momento di irrefrenabile felicità. Così hanno deciso che il passaggio dalla sicurezza del cordone ombelicale alla libertà, il pargoletto l’avrebbe fatto tra le mura domestiche, assistito da professionisti della maternità. Avvolto dalle battute di spirito di mamma, balsamo per la paura, e dalle misurate parole di papà sempre pronto a comporre messaggi di ottimismo, il suo primo grido di vita Tobias l’ha urlato in casa. Marcando per altro una nuova nascita proprio nel comune di Bitritto dopo circa cinquant’anni in cui i neonati facevano capo solo ai Comuni degli ospedali vicini.

A coccolare la mamma ci hanno pensato Rosa e Donatella le ostetriche che hanno seguito Daniela nei giorni immediatamente precedenti al lieto evento e durante quelle ore lente e piene di affanni del travaglio. Anche per loro, l’appuntamento del piccolo con il mondo ha avuto un sapore più dolce del solito. «Benvenuto Tobias. Della tua nascita ricorderemo che sei nato in un abbraccio stretto tra la tua mamma e il tuo papà, uno di quelli che in questi tempi di quarantena, non sono più abituali. A ricordarci che sei speranza, speranza che il mondo accolga ogni nascita nello stesso modo».