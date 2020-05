Fase 2 a Bari, in arrivo 2 mln per il settore caseario: il plauso delle organizzazioni

BARI - L’approvazione da parte del Consiglio regionale pugliese dello stanziamento di 2 milioni di euro per aiutare il settore lattiero-caseario è «uno spiraglio per il comparto». Lo sostengono Cia Puglia, Uci Puglia, Confcooperative FedAgriPesca Puglia, Legacoop Puglia e Agci Puglia che «esprimono grande soddisfazione per l’approvazione della legge» che prevede un sostegno per gli imprenditori pugliesi.

«Un plauso - dichiarano in una nota le organizzazioni - per l'approvazione all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Puglia della legge che individua misure straordinarie di sostegno al settore lattiero-caseario».

La Puglia ha una produzione media annua di circa 3,3 milioni di quintali di latte, con oltre 2mila aziende con vacche e bufale, circa 3mila con ovini e caprini da latte e circa 200 caseifici con un fatturato medio complessivo che si aggira intorno ai 220 milioni di euro. Il comparto versa in una situazione di difficoltà in conseguenza dell’emergenza del Covid-19, soprattutto nell’area della Murgia barese e tarantina. Sono aziende che non possono sospendere l’attività perché gli animali vanno nutriti e munti sempre, con costi fissi da sostenere a fronte di introiti fortemente ridotti. «Un ringraziamento ai consiglieri Domenico Damascelli e Donato Pentassuglia, al presidente Michele Emiliano e al direttore Gianluca Nardone per l’attenzione al settore», aggiungono le organizzazioni.