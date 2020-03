Bari, anziano positivo in casa di riposo: 100 tamponi a ospiti

Un ospite del centro per anziani Don Guanella di Bari è risultato positivo al coronavirus. L’anziano, ricoverato in ospedale nei giorni scorsi con i sintomi tipici del Covid-19, è stato sottoposto a tampone risultando positivo. La notizia viene confermata all’ANSA dalla struttura che, dopo aver appreso telefonicamente la notizia del contagio, ha allertato la Asl chiedendo, «di concerto con le autorità sanitarie» spiega il coordinatore sanitario del centro, il dottor Antonio Tarantino, di sottoporre a tampone tutti gli altri anziani ospiti, circa un centinaio, e gli operatori del centro. «Al momento nessuno - rassicura Tarantino - presenta sintomi sospetti».

Nella casa di riposo barese, come da decreto del Governo, sono da giorni sospese le visite dei familiari a tutela degli ospiti, proprio per limitare il rischio di contagio. «Da allora - aggiunge il coordinatore sanitario - abbiamo attivato un numero dedicato attraverso il quale, su un tablet, gli anziani possono fare e ricevere videochiamate per tenersi in contatto anche visivo con i familiari».

La notizia desta non poche preoccupazioni perchè, come è noto, il virus diventa particolarmente aggressivo soprattutto con quelle categorie definite fragili, in particolare ultra 70enni (in particolar modo uomini) come peraltro è stato confermato dal capo della Protezione civile, Borrelli, durante la presentazione del bollettino giornaliero del contagio.