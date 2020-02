Bari, esplode la paura da Covid-19: primo assalto, scaffali vuoti e carrelli pieni

BARI - Non è ancora panico, ma la paura che il coronavirus blocchi tutto serpeggia anche a Bari e provincia. E si registrano le prime corse a riempire il carrello della spesa.

Nei supermercati non c’è ancora la situazione che si registra in qualche zona del Nord Italia, alimentata dal timore di finire isolati a causa del contagio, per accaparrarsi generi di prima necessità. Ma, ieri, l’afflusso dei clienti in quasi tutti gli esercizi commerciali è stato più massiccio del solito, una spia di quanto potrebbe accadere se l’allarmismo dovesse continuare. In città, diversi punti vendita sono rimasti con gli scaffali vuori.

Anche a «Bariblu», l’ipermercato di Triggiano, si è assistito a una corsa all’acquisto frenetico di generi alimentari. Esaurite, ovviamente, le scorte di amuchina e di mascherine di protezione, vendute in un negozio di articoli per la casa. Quasi introvabili i disinfettanti, a cominciare dalle semplici bottiglie di amuchina.

Alla Ipercoop «La Mongolfiera» di Santa Caterina situazione più tranquilla, nessun assalto agli scaffali dei generi alimentari. «Oggi (ieri, ndr) c’è un notevole aumento del numero di clienti ma è sicuramente legato alle promozioni suggerite dai diversi marchi», rassicura il direttore commerciale.

Nella farmacia del centro commerciale sono esauriti disinfettanti e mascherine. «Non vendiamo mascherine con filtro ma solo quelle chirurgiche - spiega una farmacista - le prime sono già tutte esaurite da venerdì scorso». Una confezione con 50 mascherine costa 5 euro. «Mancano addirittura al nostro fornitore, per cui non arriveranno nemmeno per questa settimana - sottolinea la dottoressa - al momento i nostri prezzi non aumentano, a meno che non saremo costretti a dotarci di tipologie diverse di mascherine, più costose, vista l’eccezionale richiesta». Poi aggiunge: «I clienti ci dicono che per l’acquisto di mascherine online si registrano i primi tentativi di speculazione sui prezzi». Esaurite le scorte di igienizzanti per le mani, disinfettanti per la cute e immunostimolanti, che in farmacia costano da 2,50 euro a un massimo di 5 euro. Un contenitore da 250 millilitri di amuchina in gel costa 3,50 euro in farmacia.

All’ipermercato Conad, ex Auchan, di Casamassima. «Non c’è alcuna ressa al momento per accaparrarsi generi di prima necessità, l’afflusso è regolare, non notiamo alcuna frenesia particolare o panico da coronavirus, almeno per il momento», dicono dalla direzione commerciale. In farmacia, invece, la titolare dice: «Mascherine col filtro non ne abbiamo mai avute; ormai non abbiamo più amuchina né disinfettanti per cute e mani; da giorni vanno a ruba le mascherine in tutte le farmacie cittadine». A proposito dei prezzi, la farmacista assicura: «Sono rimasti invariati, ma i clienti ci dicono di tentativi di speculazione online».

Una madre di 45 anni, Anna, con 3 bambini dice che online amuchina gel igienizzante costa 187 euro, un dispenser igienizzante da un litro per le mani 30 euro e in un secondo caso l’amuchina crema gel costa 49 euro. «L’altra sera ho acquistato delle mascherine filtranti idonee per questo tipo di infezione, misi tutto nel carrello online per completare l’acquisto ieri. Oggi mi è giunto un messaggio da Amazon secondo cui l’articolo non è più disponibile, è terminato, anche se i prezzi online sono alti».