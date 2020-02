Molfetta, rubano costumi di scena da auto di compagnia teatrale, l'appello: «Aiutateci»

BARI - Maschere artigianali «dal valore artistico inestimabile» e costumi di scena sono stati rubati alla compagnia teatrale barlettana 'I nuovi Scalzi': gli oggetti erano in un’auto parcheggiata a Molfetta. A dare la notizia del furto è stato Ivano (Pich) Picciallo, uno dei componenti della compagnia, attraverso Facebook.

«Stamattina - scrive - appena arrivati a Molfetta per le prove dello spettacolo alla Cittadella degli Artisti, abbiamo subito un furto nel parcheggio del teatro. Oltre a valigie, effetti personali, pc, tablet, documenti (ormai certi che non li recupereremo), e tutti i costumi di scena, hanno portato via una valigia piena di maschere di commedia dell’arte».

«Maschere artigianali, di cuoio, dal valore artistico inestimabile, oltre che economico - prosegue l’appello - frutto di anni di sudore e investimenti da parte della nostra compagnia 'I Nuovi Scalzi'; 15 anni di lavoro svaniti in un soffio. Chiediamo a tutti i conoscenti della zona di aiutarci nella diffusione della notizia perché crediamo, o forse speriamo, che tutta questa roba sarà buttata da qualche parte».

Un furto, denunciato ai carabinieri di Molfetta, che ha prodotto danni alla compagnia per circa seimila euro e l'impossibilità di mettere in scena gli spettacoli.

L’appello degli attori è stato raccolto dal sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini: «Mi associo all’appello» e "ringrazio tutti per quanto riusciranno a fare».

In queste ore sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.