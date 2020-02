Bari, fidanzatini picchiati da baby gang. Mamma al sindaco: «Posso vietare ai miei figli di uscire di casa»?

Una coppia di ragazzini è stata aggredita da una baby gang sabato sera sulla Muraglia, nella città vecchia. A denunciare l'episodio, con un post sulla bacheca del sindaco, la mamma della ragazza che era con il fidanzatino.

Secondo il racconto della donna, i due ragazzi, insieme a un'altra coppia, sarebbero stati avvicinati da una banda di ragazzini poco dopo le 22 sulla Muraglia (via Venezia). Dopo l'episodio, stando al racconto della donna, i ragazzi sarebbero incorsi nuovamente nel branco che stavolta era più numeroso. Senza che i ragazzi dicessero nulla, sono stati nuovamente aggrediti e schiaffeggiati «senza nessun motivo». La donna riferisce di essere stata costrette ad andare con il marito a prelevare i ragazzi.

La Polizia, allertata da due telefonate da parte di chi si è presentato come un passante, segnalando prima un episodio in piazza Ferrarese e poi sulla Muraglia, è intervenuta due volte: in un caso non ha trovato nessuno sul posto nè è stata avvicinata, idem nel secondo caso. Gli agenti dopo essersi trattenuti sul posto sono andati via e l'intervento è stato chiuso come «negativo».

Non è da escludere che la baby gang, dopo aver notato arrivare la Polizia (cui evidentemente le vittime non si sono avvicinate temendo rappresaglie) abbiamo deciso di punirli una seconda volta.

Da qui l'appello della donna al sindaco: «Posso continuare a vietare ai miei figli delle uscite per il terrore di essere aggrediti?». Resta il fatto che in questi casi, come più volte segnalato dalle autorità, è indispensabile fare denuncia fornendo una serie di indicazione per l'identificazione dei responsabili.