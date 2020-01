Bari, incidente allo Stadio San Nicola: donna muore investita da un'auto

BARI - Investimento mortale, in serata, nei pressi dello stadio San Nicola. Per cause da accertare, il conducente di un'Audi A3 ha investito una donna straniera, probabilmente di nazionalità bulgara, dall'apparente età di 30 anni. L'auto proveniva da Modugno e procedeva in direzione Carbonara. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118. Indagano gli uomini della Polizia locale.

Si presume si possa trattare di una prostituta che si aggirava nelle vicinanze dello stadio. L'impatto è avvenuto all'altezza della porta 8 dello stadio. Il conducente è risultato negativo all'alcol test.