Giovinazzo, durante lavori di allaccio a rete idrica spunta un'antica colonna

BARI - Durante dei lavori privati di allaccio alla rete idrica pubblica in via Marina a Giovinazzo, è stata rinvenuta un’antica colonna di epoca non ancora databile ma quasi certamente precedente alla costruzione della Concattedrale di Giovinazzo risalente al XII secolo.

Il sindaco Tommaso Depalma, accompagnato da un archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, ha effettuato un primo sopralluogo al quale è seguita, nella mattinata odierna, un nuova visita della responsabile della Soprintendenza, dott.ssa Anna Maria Tunzi, e dell’assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli.

E’ emersa la necessità di effettuare uno scavo più ampio perché sembrerebbe che la colonna faccia parte di un sito più esteso. Successivamente, la colonna ed eventuali ulteriori reperti che dovessero riaffiorare saranno rimossi, ripuliti e restaurati.

«La scoperta ci entusiasma soprattutto se si pensa che potrebbe non essere l’unico reperto che la storia antica della città ci restituisce- dichiara l’assessore Piscitelli - Sappiamo con certezza che Giovinazzo ha un patrimonio storico- artistico non ancora venuto alla luce. Ma cerchiamo di restare con i piedi per terra , vediamo cosa accade e se dovesse emergere ancora qualcosa. In ogni caso, siamo già d’accordo con la Soprintendenza della giusta necessità di rilanciare il nostro patrimonio attraverso l’organizzazione di un evento- lezione di approfondimento sui beni di valore che insistono nella nostra città».