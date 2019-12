Aeroporto Bari: la statua della Madonna di Loreto esposta fino al 9 gennaio

Bari dopo Ancona e Pescara. L’Aeroclub del capoluogo pugliese ha ospitato la terza tappa del pellegrinaggio della statua della Madonna di Loreto, in occasione del «Giubileo Lauretano» concesso da papa Francesco per il centenario della proclamazione della Vergine di Loreto a patrona degli aviatori. Terza tappa di un itinerario che, nel complesso, tocca 20 aeroporti italiani.

La statua della Madonna è arrivata da Pescara ieri, a bordo di un volo privato organizzato dall’Aeroclub con il presidente Gianfrancesco Pesce. Ad accogliere il bimotore è stato l’arcivescovo di Bari, monsignor Francesco Cacucci, insieme con i vertici dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile – c’erano il direttore per Puglia e Basilicata, Antonio Lattarulo, e il presidente nazionale Nicola Zaccheo – e, fra gli altri, il vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, e il presidente dell’Associazione Arma Aeronautica di Bari, generale Domenico Chirico.

La statua resterà esposta nella cappella dell’aeroporto, al piano terra del terminal passeggeri, fino al 9 gennaio.