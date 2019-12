Modugno, per Natale aggiungi un posto a tavola per il cane

MODUGNO - A Natale, adotta un cane anziano. Lo slogan è in realtà una lodevole inizitiva deliberata dalla giunta comunale di Modugno, su proposta dell'assessore all'ambiente Tina Luciano, finalizzata ad incentivare tra i modugnei una campagna di adozione di cani non più cuccioli ospitati nei canili-rifugio convenzionati col Comune.

Sì, è vero, le persone tendono a desiderare i cuccioli la cui morfologia morbida e rotonda è un richiamo di tenerezza ed attenzione ma adottare un cane anziano, far entrare in famiglia un «vecchio cucciolone», portarlo via dal box del canile per regalargli l'affetto familiare nell’ultima parte della sua vita, è sicuramente un grande dono d’amore reciproco. E a Natale, si sa, basta poco per fare del bene ed essere più buoni.

«A Natale - dice l'assessore Luciano - proponiamo un gesto responsabile e lo sosteniamo. Adottare un cane anziano e farlo uscire dal canile, regalandogli una famiglia, significa risarcire questi esseri di un'intera esistenza di solitudine. Regalare loro una vecchiaia serena è il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi, oltre che a loro». L'iniziativa, che sarà sperimentata per un anno, riguarda quattro cani di età non inferiore a 10 anni, da individuare tra quelli ospitati dall'associazione Copa (Centro operativo protezione animali) che ha sede a Bitonto.

A titolo di incentivo all'adozione, il Comune garantisce ad ogni adottante l'assistenza veterinaria e la fornitura di prodotti alimentari per un anno intero, erogate per il tramite della stessa Copa. L'assistenza veterinaria consisterà nella vaccinazione annuale e nella fornitura di antiparassitari per la copertura dei mesi a rischio. L'erogazione di prodotti alimentari, invece, consisterà nella fornitura di croccantini pari a 10 sacchi da 14 chilogrammi per cani di taglia media di circa 20/25 kg di peso.

La campagna di adozione dei cani anziani, proposta dall'amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Nicola Magrone, ha anche la finalità di ridurre il numero e la permanenza dei cani ricoverati presso i canili rifugio offrendo loro un habitat più adeguato.