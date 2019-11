Bari, screening cardiovascolari gratuiti davanti al Petruzzelli

Sabato 23 novembre, dalle 10.30 alle 17, sarà possibile eseguire test gratuiti sulla prevenzione cardiovascolare in una clinica mobile nei pressi del teatro Petruzzelli. L'iniziativa, a cura di GVM Care & Research, prevede oltre all'esecuzione di un Ecg e un controllo pressorio per l'individuazione di fattori di rischio, anche attraverso il plus dell’esame con TC per Calcium Score Index, un test innovativo diagnostico in grado di predire il rischio di un evento cardiovascolare nei successivi 5-10 anni.

Si tratta di un esame minimamente invasivo, senza mezzo di contrasto e con un elevato livello di attendibilità, in quanto rintraccia e quantifica la presenza di calcificazioni nelle arterie che limitano l’afflusso di sangue e di ossigeno verso il cuore, aumentando il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, riconosciute tra le cause di infarti, cardiopatie e morti improvvise.

La TC per Calcium Score Index è consigliata alle persone di età compresa fra i 45 e i 75 anni totalmente asintomatiche, alle donne in menopausa e ai soggetti con familiarità alle patologie cardiovascolari.