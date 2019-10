Modugno, raccolta rifiuti porta a porta: i numeri sono da «ricicloni»

MODUGNO - La raccolta differenziata porta a porta è stabilmente attestata intorno al 70%. Un numero che ancora una volta dimostra un trend positivo e in costante miglioramento grazie al sistema gestito dalla società Navita e alle novità tecnologiche del servizio che hanno permesso una migliore gestione delle utenze e del territorio. Modugno rientra, infatti, nella rete nazionale dei 300 comuni «Zero Waste» (circa 205 le tonnellate di rifiuti abbandonati recuperati).

I risultati sono stati presentati durante una conferenza stampa nella sala multimediale di Palazzo S. Croce, alla presenza del sindaco Nicola Magrone, di Francesco Roca, amministratore unico di Navita, Tina Luciano, assessore all’ambiente, Angelo Di Turi, comandante della polizia municipale e il Rup Mariantonietta Magrone.

Tra le novità in programma la nuova App per smartphone e tablet con cui ciascun utente potrà monitorare direttamente i propri conferimenti di secco residuo. Questa applicazione avvicina il cittadino al tema della raccolta differenziata e della gestione eco-sostenibile dei rifiuti. Gli utenti potranno interagire con il gestore segnalando criticità e richiedendo servizi come segnalare rifiuti abbandonati, richiedere il ritiro di un rifiuto ingombrante a domicilio o ricevere informazioni sul Centro comunale di raccolta. Partita il 1° ottobre anche l’isola ecologica itinerante.

«Questo risultato è un importante approdo che ci rende molto soddisfatti e un incentivo a fare sempre meglio», ha affermato il sindaco Nicola Magrone. «La nuova funzionalità della app a servizio della raccolta differenziata consente alla nostra città, la prima ad aver adottato la tariffazione puntuale nel centro-sud, di avere un auto-controllo dei conferimenti di frazione indifferenziata», ha affermato l’assessore Tina Luciano.

«Abbiamo rafforzato il controllo del territorio nonostante dal punto di vista sanzionatorio il trend si confermi come quello dell’anno scorso: oltre 100 le sanzioni ai trasgressori», ha evidenziato il comandante Di Turi. «Dopo tre anni dall’inizio del servizio sono orgoglioso che Modugno sia annoverato tra i comuni ricicloni. L’ambizione di raggiungere risultati sempre più importanti è testimoniata dalle tante novità in programma», ha concluso Francesco Roca, amministratore unico di Navita.