Bari, ruba borsa da vetrina di un negozio in centro: bloccato georgiano

Un georgiano di 35 anni è stato bloccato oggi a Bari dopo aver rubato una borsa del valore di 210 euro dalla vetrina interna di un negozio di via Melo. L'uomo ha provato a scappare inseguito dal titolare, ma è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale in zona, e bloccato. Privo di documenti, è stato portato al comando per gli accertamenti di rito e per verificarne la posizione sul territorio nazionale. La refurtiva è stata restituita.