Noicattaro, finisce i domiciliari ed estorce denaro a un uomo: arrestato

Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Triggiano (Ba) hanno arrestato un 45enne barese, A.A., in flagrante, con l'accusa di estorsione e minaccia nei confronti del proprietario di un'agenzia di pratiche di auto locale. Il malvivente aveva finito di scontare i domiciliari da pochi giorni, ed era andato più volte dall'uomo minacciandolo anche di morte e chiedendogli 5mila euro in contanti. La vittima, esasperata, aveva quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri, che si sono appostati. Il malvivente si era ripresentato riuscendo a farsi dare 800 euro, ma all'uscita ha trovato i militari che l'hanno arrestato e condotto in carcere.