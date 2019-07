Giovinazzo, maltrattano la gatta di «quartiere»: la città si mobilita per Pupa

BARI - Pupa, la regina del centro storico cerca casa. Parliamo del felino più famoso di Giovinazzo, da diciannove anni protagonista indiscussa di via Cattedrale. Ha 19 anni e comincia ad accusare un po’ di affaticamento, specie dopo le ultime bravate di alcuni ragazzini che l’hanno presa di mira. L’età non le consente più di scappare come una volta, ha paura ed è costretta a farsi ripulire costantemente dagli sputi. Grave, gravissimo.

L’appello è stato pubblicato sulla pagina facebook dei volontari «I felini di Giovinazzo Lndc». Quasi tutti i giorni le passano accanto e inveiscono, la spaventano, riempiendola di sputi, tante volte cercando di inseguirla e percuoterla, a volte di bagnarla. Il loro è un appello affinché qualcuno la adotti, per farle passare in serenità quel che le resta da vivere.

È giovinazzese doc: dall’alto dei suoi diciannove anni, ormai conosce vita, morte e miracoli del centro di Giovinazzo. Abita in via Cattedrale dal lontano 2000. Non è un animale domestico, è forse molto di più, amatissima e coccolata da esercenti della zona e residenti, che a turno si sono presi cura di lei. Adesso è in una situazione di grave pericolo: «Cammino come sempre,- le danno voce i volontari - ma le mie zampine iniziano ad essere stanche e non sono piu scattante come un tempo! Questo per me e per il vicinato è diventato un vero e proprio disagio!».

Nonostante i lunghi anni in strada è un vero e proprio gatto da salotto, non solo per la sua bellezza,ma anche perchè se trova una cesta davanti ci si accomoda dentro e si alza solo per mangiare e fare i bisogni. E’ sterilizzata e potrebbe essere testata fiv felv: cerca stallo e adozione. Per info è possibile contattare i seguenti numeri: 346/8830126 Enrica, 342/9942277 Patrizia.