Bari, bancarotta: GdF sequestra beni a 14 persone, nei guai la famiglia De Gennaro

Una nuova inchiesta per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta che riguarda la famiglia De Gennaro, i costruttori coinvolti nell’indagine della Procura di Bari sugli appalti truccati che nel 2012 lambì anche il Comune di Bari e portò a 25 ordinanze di custodia cautelare. La Finanza, su ordine della Procura di Taranto, sta eseguendo da stamattina una serie di decreti di sequestro finalizzati alla confisca chiesti e ottenuti dal pm Lucia Isceri a carico di 14 persone, tra cui Gaetano Pasquale, Daniele Giulio, Carmine, Gerardo e Vito Michele De Gennaro, oltre che vari professionisti e dipendenti di alcune società con sede a Bari, Taranto e Martina Franca.

Tra i reati contestati ci sono numerose ipotesi di bancarotta documentale e per distrazione, oltre che false comunicazioni sociali e infedeltà patrimoniale. Il sequestro riguarda beni, denaro, quote societarie e beni immobili per un valore di molti milioni di euro. Attraverso una serie di artifici contabili – secondo l’accusa – gli imprenditori avrebbero beffato i creditori e l’erario: le condotte contestate riguarderebbero anche alcune delle stesse società finite all’epoca nel mirino della Procura di Bari.