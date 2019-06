Monopoli, vigili all'americana: ecco la nuova «armatura», tra spray e bastone

Nuovo look per la polizia locale di Monopoli (Ba), che si è dotata di strumenti di autotutela come lo spray antiaggressione e il bastone distanziatore, unitamente al giubbotto di protezione balistica e ai guanti antitaglio e antiperforazione. È solo una delle novità dell'amministrazione comunale di Monopoli, che per rendere più sicura la permanenza dei turisti nelle ore serali e notturne ha, ad esempio, esteso l'area pedonale. Dal 1° Giugno al 29 settembre 2019, dal lunedì alla domenica, dalle 19 fino alle 24 (dalle 19 all'1 solo il venerdì e il sabato) la circolazione nel centro storico sarà possibile solo per i pedoni e per i ciclisti, a tutto vantaggio della sicurezza e dell'incolumità fisica dei tanti cittadini che si riversano tra le strade della movida monopolitana.

La Polizia Locale di Monopoli, in alcuni giorni della settimana, protrarrà il proprio l’orario di servizio sino alle 3 di notte, con lo scopo di garantire la sicurezza dei tanti turisti e ospiti presenti, di garantire il diritto dei residenti al riposo nelle ore notturne, facendo rispettare le ordinanze sindacali sulla diffusione della musica, e di contrastare fenomeni di degrado urbano che potrebbero registrarsi. Per utilizzare i nuovi strumenti in dotazione, gli agenti hanno seguito un apposito corso di formazione di 12 ore nello scorso mese di febbraio.