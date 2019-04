Violazione segreto di Stato, archiviata indagine su 2 giornalisti Gazzetta

BARI - Il gup del Tribunale di Bari Giovanni Abbattista ha archiviato l’indagine per violazione del segreto di Stato a carico di Giovanni Longo e Massimiliano Scagliarini, giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il fascicolo era stato aperto a seguito della pubblicazione, nell’ottobre 2017, di una serie di articoli che raccontavano le motivazioni poste a fondamento dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Valenzano, in provincia di Bari.

Il gup ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dal procuratore aggiunto Francesco Giannella, secondo cui i fatti raccontati dai due giornalisti, difesi dall’avvocato Gaetano Castellaneta, provenivano «dai risultati di una accurata indagine giornalistica» condotta a partire da documenti liberamente consultabili. Pochi giorni fa il Consiglio di Stato ha emesso un’ordinanza urgente con cui ha sospeso la sentenza del Tar del Lazio che annullava il commissariamento del Comune disposto a ottobre 2017 dal ministero dell’Interno.