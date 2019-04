Viaggiavano con passaporti falsi, 4 arresti in aeroporto a Bari

Agenti di Polizia di Frontiera di Bari hanno arrestato, in aeroporto, quattro persone trovate in possesso di documenti falsi. La prima a finire in manette è una cittadina georgiana, in partenza per Dublino, in compagnia dei suoi due figli minori. La donna è stata arrestata per aver esibito ai poliziotti tre passaporti, rilasciati dalle autorità lituane, risultati contraffatti; i figli della donna sono stati collocati in una casa famiglia. Subito dopo, durante i controlli compiuti sui passeggeri provenienti da Istanbul, sono stati arrestati tre cittadini di etnia curda, due uomini e una donna, che hanno esibito passaporti rilasciati dalle autorità di Andorra; anche questa volta risultati contraffatti. Gli arrestati sono stati accusati di possesso di documenti di identificazione falsi.