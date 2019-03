Bari, sabato 23 marzo Di Rella inaugura il comitato

BARI - Domani alle 11 il candidato sindaco del centrodestra e delle liste civiche Pasquale Di Rella, inaugurerà il suo comitato elettorale in viale della Repubblica 56. Assieme a lui, saranno presenti i rappresentanti delle liste e delle forze politiche della coalizione. Di recente Di Rella ha commentato una seduta del consiglio comunale andata deserta, sostenendo che «Decaro non ha numeri in aula consiliare per lo svolgimento delle sedute, ma non li ha più nemmeno al di fuori del palazzo».