Cagliari-Bari: 0-1, i biancorossi colpiscono ancora

BARI - Bari batte Cagliari 1-0 (0-0) in una partita della 6/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno della Sardegna Arena di Cagliari. Il gol: nel secondo tempo Cheddira al 32'.

Con il minimo sforzo il Bari si aggiudica lo scontro diretto ad alta quota in casa del Cagliari, battendo i padroni di casa alla Unipol Domus per una rete a zero. Decisivo, ancora una volta, Cheddira che approfittando di una errata uscita degli isolani, ha sfruttato al meglio una palla in area di Maita per beffare Zappa che lo marcava e Radunovic in uscita. Confermata l'imbattibilità in campionato per i galletti, al Cagliari non resta che riflettere sui tanti errori commessi, sia in zona gol che in fase di manovra con le troppe leziosità che non hanno portato la squadra di Liverani a costruire concrete occasioni da gol.