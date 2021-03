C’era una volta... Di solito le favole hanno sempre lo stesso «incipit». E di solito sono le favole belle, quelle a lieto fine, quelle dove arriva sempre qualcuno a salvare la principessa di turno, inghiottita dal drago o tenuta prigioniera in una torre sperduta. C’è sempre qualcuno che salva le principesse, beate loro... La favola odierna, calcistica, potrebbe cominciare, in effetti, allo stesso modo. C’era una volta la «Vecchia signora». Amata, temuta, anche odiata soprattutto da chi la guardava con gli occhi spiritati dell’invidioso. Ma poi lo spartito cambia. E la favole si trasforma in incubo. Dei peggiori. La favola diventa un horror. E chiama in causa la Juventus. Una squadra in fuga. Da tutto. Dallo scudetto e dalla Champions. In fuga da se stessa. È la peggiore Juve degli ultimi 10 anni. Tecnicamente, tatticamente e a livello di personalità. E con un tecnico gettato in panchina senza un vero criterio di valutazione.

In fuga nonostante Ronaldo. Ma qui va aperta un’altra finestra. Da quando c’è CR7, cioè da tre anni, fuori dalla Champions sempre: nei quarti contro la giovane Ajax, negli ottavi contro un Lione qualsiasi, negli ottavi contro un Porto qualsiasi. Il Fenomeno avrebbe dovuto fare la differenza in Europa: non l’ha fatta. E il suo ingaggio, il suo contratto, appesantiscono un bilancio che già nell’ultima sessione gridava vendetta, tanto era il rosso sanguinante. Al quale va addizionato il pesante -8 registrato ieri alla Borsa di Milano. un disastro, sportivo e finanziario. Mentre il buon Marotta sta riportando, con l’altro ex Conte, lo scudetto a Milano, sponda nerazzurra. Come è strano, dolcemente crudele il calcio...

L’unico obiettivo ancora in piedi è la Coppa Italia. Che resta pur sempre un trofeo rispettabile e importante. Ma che per un club di tale lignaggio, non può che rappresentare una ruota di scorta. Vincere la Coppa non cancellerebbe nulla di una stagione che inesorabilmente si sta trasformando in un fallimento. Questa volta davvero c’è la possibilità di un triplete. Sì, di un triplete al contrario...