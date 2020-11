Un terremoto che scatenò la nuova razza predona

C’è un prima e dopo il terremoto '80. La Protezione civile ha visto l'alba nel sisma di quarant'anni fa, tutta l’Italia ha preso coscienza di essere un territorio estremamente fragile, il settore delle costruzioni ha scoperto la necessità di investire in strutture antisismiche. Ma c'è anche una sottile linea rossa che divide i due momenti storici, un confine «tra la lucidità e la follia», come scrive Rudyard Kipling (Bombay, 30 dicembre 1865-Londra, 18 gennaio 1936) in uno dei suoi versi. Lucidità e follia che hanno innervato la criminalità organizzata pronta a fiondarsi sul cospicuo flusso di finanziamenti statali diretto nelle zone terremotate. Non si vedevano tanti soldi dai tempi del piano Marshall, quando la mafia, anch'essa provata dalla guerra, non ebbe modo e tempo di intercettarli. Nell'80, però, la sua azione fu fulminea. Quel «Fate presto» che riecheggiava sui giornali non era certo rivolto a Cosa nostra. Che viaggiò a quattro cilindri contro i due dei soccorsi.

I Governi dell'epoca stanziarono qualcosa come 50.620 miliardi delle vecchie lire tra Basilicata e Irpinia. Dovevano servire per la ricostruzione e la reindustrializzazione dei territori colpiti dal sisma. Gran parte di quel denaro si è perso per strada, fagocitato da progetti aziendali impalpabili come lo squacquerone. Non solo imprenditori improvvisati, ma il frutto di una regia della Camorra che, introducendo elementi di degenerazione all'interno delle istituzioni, riuscì a mettere le mani sul tesoro della legge 219/81, alzando un muro per catalizzare i finanziamenti destinati alle aziende e alla ricostruzione edilizia. Approfittò della fretta degli aiuti, della disperazione della gente, del caos creato da una legislazione d'urgenza che cercò di smarcarsi dalla burocrazia per accelerare le procedure, con il risultato di allargare troppo le maglie del tracciamento. Tra continue deroghe ai procedimenti di spesa, deleghe di poteri pubblici a privati, vigilanza ridotta a un timbro notarile e moltiplicazione dei centri di spesa, si creò un terreno fertile per le mire della criminalità. Se ne ebbe il sentore fin da subito. Nel 1981 la Commissione antimafia parlò del rischio che una grande occasione per uscire dal sottosviluppo potesse diventare un'opportunità di arricchimento personale, approfittando anche di un ceto politico di amministratori locali «impreparato ad assumersi oneri e responsabilità organizzative e di programmazione». Ma soltanto dodici anni dopo, nel 1993, la stessa Commissione arrivò alla conclusione che tutto quell'insieme di condizioni servì alla criminalità organizzata per incidere nei processi di ricostruzione, arrivando a gestire l'edificazione di nuove case e ficcare il naso (e le mani) nella realizzazione di opere pubbliche, al punto che «intere famiglie camorristiche – come scrisse la stessa Commissione – diventarono delle vere e proprie holding di imprese capaci di controllare l'economia del territorio».

Da allora a oggi resta la consapevolezza che la criminalità ha inciso su ogni aspetto di una sciagura che da un lato ha lasciato incompleto il processo di ricostruzione e dall'altro ha rimpinguato i bilanci della Camorra. Per la quale non sarà sembrato vero di aver trovato una maniera di fare soldi più sicura e anche più redditizia del traffico di droga, di armi o della pratica delle estorsioni. Tutto più «pulito», lineare, una pratica da «colletti bianchi» senza spargimento di sangue, lasciandosi alle spalle responsabilità da addebitare alla politica, terremotati nei prefabbricati, strade incomplete, capannoni industriali vuoti sullo sfondo di un bottino piovuto dal cielo di Roma.

Aveva ragione l'allora governatore della Banca d'Italia, Guido Carli (Brescia, 28 marzo 1914 – Spoleto, 23 aprile 1993) quando disse che sarebbe stato meglio dare 50 milioni di lire cash a tutti i cittadini di Basilicata e Campania invece di creare quel fiume «infruttuoso» di denaro. Che si è perso in varie affluenti finendo nel mare magnum degli affari illeciti.