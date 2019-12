Le sardine conquistano Francesca Pascale, ma non tutte le pugliesi di destra

Le Sardine, nella manifestazione nazionale di domani a Roma, registreranno con tutta probabilità la presenza di Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi. L’adesione della first lady di Arcore ha alimentato un dibattito nel mondo femminile forzista e di centrodestra, tra condivisioni e prese di distanze nette.

«Sono con la Pascale, ma non sarò in piazza a Roma»: Francesca Franzoso, la Francesca pugliese, consigliere regionale eletta a Taranto condivide l’endorsement della compagna del presidente. «Le Sardine sono un movimento che osservo. Qualsiasi movimento che si dichiara anti-razzista e anti-sovranista ha la mia approvazione. Non sono stata in piazza a Taranto, ma se si fermano a questi due capisaldi, va bene. Poi votano Pd? Non hanno mai fatto una dichiarazione partitica. Molti vengono dai dem. Sui principi però non c’è solo il Pd, ma siamo in tanti… Non sono contraria a quella piazza perché antirazzismo e antisovranismo uniscono. “Bella ciao”? La canticchio ma non evoca nulla nel 2019…».

Scettica è invece Lucia Diele di Altamura, vicesegretario regionale di Forza Italia Giovani: «Questa manifestazione non mi incuriosisce più di tanto, ma rispetto la posizione di Francesca Pascale, già molto criticata. Ricordo la Pascale molto attiva nel partito prima di essere la fidanzata di Berlusconi». «Le Sardine non dureranno molto. Le folle che si riversano nelle piazze non votano un partito. Ci sono con loro anche elettori della Meloni, del Pd, del M5S o di Forza Italia. Poi, certo, io non sono ostile ai sovranisti, sono nostri alleati. Prima di essere berlusconiana - conclude - sono di destra: volendo un futuro governo di destra non potrei mai scendere in piazza contro il nostro alleato Salvini. “Bella ciao”? Non mi piace affatto… Meglio la nostra “Azzurro libertà”».

Più diplomatica Mena D’Antini, dirigente regionale azzurra salentina, nonché sorella di Pio, del tandem comico Pio&Amedeo: «Sabato a Roma? No, lavoro per il centrodestra sul territorio. Le Sardine sono buone marinate o anche fritte con la pastella a Gallipoli. In Puglia hanno fatto flop a Taranto e Foggia. Quella della Pascale è una provocazione. Sono un fenomeno di sinistra”.

Antisardine dichiarata è Stella Mele, dirigente di Fdi e consigliere comunale a Barletta: «Sulle Sardine ho apprezzato il meme con la battuta di Berlusconi alla Pascale: “a sto punto iscriviti pure all’Inter…”. La compagna del leader di Fi non ha nessuna seguito nel centrodestra, ma prova a smarcarsi dall’asse sovranista Lega-Fdi. Le Sardine sono un movimento camaleontico del Pd.

Mattia Santori lavora per una società i cui proprietari sono Agnelli e De Benedetti: non si tratta di un’area spontanea ma gestita da ben altri registi…». L’ultima battuta: »A “Bella ciao” preferisco la canzone dei giovani di destra “Il domani appartiene a noi”». Sintetica Federica De Benedetto, portavoce pugliese di Cambiamo di Giovanni Toti: «La protesta contro chi è all’opposizione, per paura che vinca le elezioni democraticamente è una contraddizione sostanziale. No, non andrò in piazza perché ho letto i nomi delle sardine: sono tutti riciclati del Pd e del M5S. Serve per cambiare l’Italia invece una generazione di competenti con spirito di sacrificio».