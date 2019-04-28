Amministrative Pescopagano

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28 Aprile 2019
Candidato sindaco: Ambrosini Francesco
LUNGIMIRANZA E TRASPARENZA
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Candidato Sindaco: CARNEVALE GIOVANNI
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SPAGNUOLO ROMILDA
Candidato sindaco: MAFFULLO DONATO
UNITI PER LA RINASCITA DI PESCOPAGANO
BRUNO MARIA
DELLA CHIESA MARIA
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