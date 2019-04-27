Sabato 27 Aprile 2019 | 21:22

NEWS DALLA SEZIONE

Amministrative Guardia Peritcara

 

Amministrative Picerno

 

Amministrative Roccanova

 

Amministrative Calvera

 

Amministrative Brienza

 

Amministrative Montemurro

 

Amministrative Castelluccio Superiore

 

Amministrative Marsicovetere

 

Amministrative Banzi

 

Amministrative Spinoso

 

Amministrative Satriano di Lucania

 

Il Biancorosso

CALCIO MERCATO
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Comunali 2019 - CANDIDATI E LE LISTE di puglia e basilicata

BARI (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Bari: Binetto - Bitritto - Cellamare - Corato - Gioia del Colle - Poggiorsini - Putignano - Rutigliano - Turi
Provincia di Brindisi: Mesagne - Ostuni - Villa Castelli
FOGGIA (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Foggia: Apricena - Biccari - Carlantino - Castelluccio Valmaggiore - Castelnuovo della Daunia - Celle di San Vito - Deliceto - Lesina - Lucera - Orta Nova - Poggio Imperiale - San Giovanni Rotondo - San Severo - Sant'Agata di Puglia - Stornarella - Torremaggiore - Troia - Volturara Appula - Volturino
LECCE (Comune Capoluogo di Provincia)
Provincia di Lecce: Andrano - Bagnolo del Salento - Botrugno - Campi Salentina - Carpignano Salentino - CastrÃ¬ di Lecce - Copertino - Corsano - Cursi - Giuggianello - Lequile - Martignano - Miggiano - Minervino di Lecce - Morciano di Leuca - Muro Leccese - Novoli - Palmariggi - Parabita - SeclÃ¬ - Soleto - Specchia - Sternatia - Supersano - Surano - Tiggiano - Tuglie - Zollino
Provincia di Taranto: Carosino - Faggiano - Leporano - Maruggio - Roccaforzata
POTENZA (Comune Capoluogo di Regione)
Provincia di Potenza: Anzi - Armento - Banzi - Barile - Brienza - Brindisi Montagna - Calvera - Castelluccio Superiore - Castelmezzano - Chiaromonte - Gallicchio - Guardia Perticara - Lagonegro - Laurenzana - Maratea - Marsicovetere - Missanello - Moliterno - Montemurro - Nemoli - Noepoli - Pescopagano - Picerno - Pietragalla - Rapone - Rivello - Roccanova - Rotonda - San Chirico Nuovo - San Fele - San Paolo Albanese - San Severino Lucano - Sant'Angelo Le Fratte - Satriano di Lucania - Savoia di Lucania - Spinoso - Terranova di Pollino - Tito - Trivigno - Venosa - Viggiano
Provincia di Matera: Bernalda - Calciano - Cirigliano - Craco - Garaguso - Gorgoglione - Miglionico - Nova Siri - Pomarico - Rotondella - San Giorgio Lucano - Tricarico - Valsinni

Amministrative Picerno

CANDIDATO SINDACO - LETTIERI GIOVANNI

Lista Per Picerno

Candidati consiglieri:


 CAPECE MICHELE
 MARSICO GIUSEPPINA
 MARCANTONIO GIOVANNI
 MARINO CARMELA
 SCAVONE DANIEL
 GUMA VALERIA
 MANFREDA ROCCO
 BUONO ANDREA
 LA TORRE LAURA
 CAIVANO KATIA
 RADICE IVANO
CAIVANO CARMINE 

CANDIDATO SINDACO - FARAONE ROCCO

Lista PROGETTO COMUNE 
Candidati consiglieri:

RUSSO GIOVANNI
 TARULLO ANNA MARIA
 CARELLA ALFONSO
 SCAVONE MARGHERITA
 DE ANGELIS VINCENZO
 VENETUCCI ROCCO
 RUSSO LUCIA
 CAIVANO ROCCO
 CARELLA CATERINA
 PARISI MARCELLA
 PARISI GINO
 MARTINO FILOMENA ANNA

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