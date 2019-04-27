Amministrative Picerno

Amministrative Guardia Peritcara
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27 Aprile 2019
CANDIDATO SINDACO - LETTIERI GIOVANNI
Lista Per Picerno
Candidati consiglieri:
CAPECE MICHELE
MARSICO GIUSEPPINA
MARCANTONIO GIOVANNI
MARINO CARMELA
SCAVONE DANIEL
GUMA VALERIA
MANFREDA ROCCO
BUONO ANDREA
LA TORRE LAURA
CAIVANO KATIA
RADICE IVANO
CAIVANO CARMINE
CANDIDATO SINDACO - FARAONE ROCCO
Lista PROGETTO COMUNE
Candidati consiglieri:
RUSSO GIOVANNI
TARULLO ANNA MARIA
CARELLA ALFONSO
SCAVONE MARGHERITA
DE ANGELIS VINCENZO
VENETUCCI ROCCO
RUSSO LUCIA
CAIVANO ROCCO
CARELLA CATERINA
PARISI MARCELLA
PARISI GINO
MARTINO FILOMENA ANNA
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