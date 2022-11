Nuoto, agli Assoluti è Puglia d’assalto: irrompe subito Pilato

Le prime medaglie potrebbero arrivare già stamattina. E, forse, saranno subito d’oro. Ma, oltre ai titoli italiani, si cerca un biglietto per l’Australia.

Gli orologi sono tutti puntati sulle 10.40 quando scenderà in acqua Benny Pilato. La 17enne tarantina di Fiamme Oro e Aniene, sarà in vasca per i 100 rana nella giornata d’apertura dei Campionati italiani assoluti in vasca corta che si svolgeranno fino a domani sera a Riccione.

L’atleta di Vito D’Onghia, campionessa mondiale ed europea della distanza (in lunga), è già qualificata di diritto per i Mondiali in vasca da 25 metri che si terranno a Melbourne a metà dicembre (proprio grazie all’oro iridato vinto a Budapest) e parte con il miglior crono sulle eterne rivali Carraro e Castiglioni per il titolo italiano.

In totale i pugliesi in gara oggi saranno 23 per 30 gare. Occhio a Marco De Tullio che cerca il pass per l’Australia nei suoi 400 stile. Il 22enne barese dell’Aniene, allenato da Christian Minotti parte con il miglior crono in st list (3’35’’64, tempo proiettato sulla vasca da 25) e per volare a Melbourne deve nuotare sotto i 3’38’’59. Un tempo che è nelle sue braccia.

Stessa cosa per Elena Di Liddo. La 29enne biscegliese di Carabinieri e Aniene, allenata da Raffaele Girardi a Giovinazzo, con il tempo di 56’’21 parte da favorita nei 100 farfalla, la gara preferita in cui è primatista italiana (in vasca da 50 metri) e in cui ha vinto un argento in corta agli Europei 2019. Il tempo limite dei Mondiali è 56’’29, anche in questo caso la farfalla pugliese può farcela.

Più difficile per tutti gli altri, ma sui blocchi ci sarà tanta Puglia che sbraccerà per cercare una medaglia. In vasca ci saranno tutti gli atleti che hanno indossato la maglia azzurra agli Europei di Roma. È il caso per esempio del 20enne Luca De Tullio, il fratello minore di Marco che nel pomeriggio parte con il miglior tempo di iscrizione nei 1500 stile (complici le assenze dei big Paltrinieri e Acerenza). L’atleta di Fiamme Oro e Aniene può conquistare il titolo tricolore nella distanza e in mattinata sarà impegnato anche nei 400 stile proprio insieme al fratello.

Giornata di gara anche per Andrea Castello. Il 22enne barese di Esercito e Imolanuoto, allenato da Cesare Casella, scenderà in acqua stamattina nei 50 rana e nel pomeriggio nei 200, la gara che ha sempre prediletto.

In vasca pure le stelle salentine di Gianni Zippo con la 20enne Federica Toma impegnata nei 50 dorso in mattinata e nei 200 dorso nel pomeriggio. Con lei stamattina nei 50 c’è anche la compagna di gruppo sportivo (Carabinieri) e di allenamenti a Casarano Erika Gaetani.

Si tufferà nel pomeriggio nei 100 stile Chiara Tarantino. La 18enne allieva di Mauro Borgia, tesserata per le Fiamme Gialle, nuoterà anche un inedito 50 dorso.

Occhio al salentino di Maglie Simone Stefanì nei 100 dorso (pomeriggio) dove ha il terzo crono di iscrizione. Dopo le ottime cose fatte vedere agli Europei di Roma l’atleta salentino di Fiamme Oro e Time Limit, allenato da Andrea Sabino, cerca conferme.

Attenzione a Luca Serio, il 19enne tarantino di Canottieri Tevere Remo, allenato da Domenico Tagliente e Claudia Corrente, che sarà l’ultimo pugliese in gara nel pomeriggio nei 100 stile.

In gara oggi anche le altre atlete della scuola di Casarano, guidate da Zippo: le 16enni Letizia Piscopiello e Ginevra Licingnano nei 100 rana. Nei 200 stile c’è la 20enne Ginevra Masciopinto (Esercito), nei 100 misti il 16enne lettone Kermans Romens (Nuotatori Pugliesi, allenato da Mauro Borgia) e il 21enne Giulio Ciavarella (In sport, impegnato anche nei 100 dorso), nei 100 dorso il 22enne Michele Gazzillo (Aniene), nei 50 stile la 20enne Rita Maria Pignatiello (Aniene), nei 200 farfalla il 20enne di centro nuoto Torino Lorenzo Cavedini. Occhio ai giovanissimi Giorgia Rubino nei 50 dorso e Fabio Stragapede nei 200, entrambi Team Puglia e tutte e due classe 2004. In vasca pure la 29enne andriese dell’Aniene Isabella Sinisi negli 800 stile. I primi a rompere l’acqua in mattinata (ore 9.45) saranno il più piccolo e il più grande della flotta pugliese: la promessa del Team Puglia Emanuele Potenza (classe 2004, allenato da Max Di mito) e l’atleta del Cus Bari Nicolò Capurso, classe 1992. Che con i suoi 30 anni è il veterano. Saranno in vasca per la gara più dura, i 400 misti. L’uno (Potenza) è all’esordio, l’altro (Capurso) non manca mai un Assoluto. Quando si dice, il caso. E la passione.