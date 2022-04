Vela, il barese Vittoli conquista il terzo posto nella seconda regata del Campionato nazionale 29er

BARI - L’equipaggio composto da Carlo Vittoli (Circolo della Vela Bari) e Zeno Marchesini (Fraglia Vela Malcesine) ha conquistato il terzo posto nella seconda regata del Campionato nazionale 29er tenutasi ad Arco in questo fine settimana (tre i giorni di gara per un totale di otto prove). Alla manifestazione hanno partecipato 58 atleti, con una dozzina di stranieri provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Slovenia, Svezia e Austria. Tra i partecipanti per il CV Bari erano presenti anche Elettra Muciaccia e Alexandra Sasha Ufnarovskaia che, in 29er ed in barca insieme da qualche mese, si sono classificate al 27esimo posto e quarte U17; seguite da Francesco Romani e Lorenzo D’Agostino che hanno chiuso la prova al 36esimo posto in classifica.

«Con Carlo e Zeno dobbiamo continuare a lavorare e sistemare qualche dettaglio, ma sono soddisfatto della loro prestazione. Sono rimasti sempre vicini ai primi due in classifica - ha commentato il tecnico Giordano Bracciolini -. Gli altri due equipaggi sono nuovi come sappiamo e stanno raccogliendo esperienza migliorando di giorno in giorno. I risultati non sono quelli a cui siamo abituati ma con loro lavoriamo sul lungo termine e le prestazioni nelle singole prove dimostrano la tenacia e l’intensità con cui stanno lavorando. I risultati arriveranno». I prossimi appuntamenti della categoria sono a inizio maggio a Ostia e poi a Punta Ala.