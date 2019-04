I ciak di Garrone e Zalone: e a Poggiorsini arriva la pizza col volto di Checco

Primavera cinematografica magica in Puglia, tra i ciak di Checco Zalone e quelli di Matteo Garrone. Il primo impegnato ancora sulle Murge baresi nelle riprese del suo esordio alla regia «Tolo tolo» di cui è anche protagonista; il secondo che, dopo il pluripremiato «Dogman», e dopo la partecipazione al Bif&st ieri sera, nei prossimi giorni sarà al monitor a Ostuni per registrare le sequenze del Paese dei balocchi del suo «Pinocchio».

Il set di Luca Medici-Zalone ieri ha messo radici a Poggiorsini, nell’azienda zootecnica di Raffaele Genuario, per altri ciak «agresti» dopo quelli battuti nella vicina masseria Sacro Monte nei giorni scorsi. Il 25 aprile, invece, il 41enne artista capursese, indiscusso campione d’incassi del cinema italiano (200 milioni di euro totalizzati nei primi quattro film diretti da Gennaro Nunziante), ha coordinato le riprese nel centro di Spinazzola, tra il castello e un capannone, dove si è prestato come sempre ai selfie e tra l’altro si è fatto immortalare volentieri con Armando, un ragazzo Down, suo sfegatato ammiratore.

Per i residenti a Poggiorsini «è stata una immensa gioia avere ospite il grande comico capursese - per dirla con le parole del sindaco Michele Armienti -. Una preziosa opportunità, offerta dal cinema, che rientra nel nostro progetto di rilancio del paese e della meravigliosa natura che lo circonda».

Zalone sta continuando a registrare nella sua Puglia dopo un periodo trascorso in Kenya (qui ha diretto la ancora bellissima attrice Barbara Bouchet) e in Marocco. Settimana prossima sarà ad Acquaviva delle Fonti, nel centro storico, a pochi passi dall’ufficio postale. Per il set in città è atteso con affetto, lo stesso affetto tributatogli dagli ammiratori di Gravina dove ha ambientato l’immaginario ristorante in stile giapponese «Murgia Sushi» con 145 comparse. «Tolo tolo» dovrebbe uscire nelle sale il 25 dicembre.

Approderà sul grande schermo il prossimo anno, invece, «Pinocchio» di Garrone. Il set è superblindato. Filtra soltanto qualche indiscrezione sul fatto che la settimana prossima il cinquantenne regista romano dovrebbe registrare le fiabesche scene del Paese dei balocchi in una masseria di Ostuni. Decine i bambini che dovrebbero fare da contorno ai protagonisti Federico Ielapi (Pinocchio) e Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo) in un’atmosfera pittorica degna di un team, quello di Garrone, che fa della fotografia una delle sue armi vincenti, insieme al casting, affidato alla barese Oz Film.

Più avanti, a maggio inoltrato, l’autore di «Gomorra» con tutta la produzione dovrebbe spostarsi sulle Murge, a quanto pare proprio a Spinazzola e dintorni, per dirigere le maligne macchinazioni del Gatto e la Volpe, interpretati da Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, i personaggi che nel racconto di Collodi irretiscono l’ingenuo bambino-burattino. Nel cast stellare, Roberto Benigni indossa i panni di Geppetto, mentre Gigi Proietti è Mangiafuoco nelle scene che saranno filmate nel minuscolo teatro di Noicattaro tra una manciata di giorni. Se non è «Murgiawood», poco ci manca.

LA CURIOSITÀ : LA PIZZA-RITRATTO DI ZALONE (di Graziana Capurso) - E proprio sul set di Tolo Tolo, il nuovo film di Zalone girato tra Gravina e Poggiorsini, spunta una pizza d'autore: Michele Digiglio, pizzaiolo di Gravina conosciuto anche dal pubblico Rai per essere stato scoperto da Caterina Balivo nel programma Detto Fatto, ha portato la sua pizza art direttamente a Checco. «Sapendo della presenza di Checco Zalone ho avuto la simpatica idea di omaggiare Luca Medici, di cui sono fan con una pizza-ritratto, e lui è rimasto a bocca aperta», ci racconta il pizzaiolo. «E - aggiunge - tra stupore e incredulità non solo è stato disponibile e alla mano con me, ma addirittura mi ha a chiesto l'autografo».