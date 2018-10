Da Bari a Londra con Mtv per realizzare una start-up: la storia della blogger Manuela Vitulli

Dalla Puglia a Londra per sviluppare un'idea di business grazie alla nuova web serie di Mtv "Brain Back Home": è la storia della travelblogger Manuela Vitulli, che insieme ad altri 4 ragazzi è protagonista in questi giorni del nuovo format sui 'cervelli in fuga', nato da un'idea di Luca Rufini e Lorenzo Ait. Cinque giovani startupper che sono stati 'reclutati' da Milena Calogiuri (anche lei pugliese) e portati nella capitale inglese per ricevere una formazione professionale, e poi tornare in Italia per proporre la loro idea alle aziende. I sette episodi della serie sono disponibili su www.mtv.it/brainbackhome, noi abbiamo fatto quattro chiacchiere con Manuela, che è diventata 'famosa' sul web grazie ai suoi racconti di viaggio, ma che non vuole abbandonare la sua Bari.

(i protagonisti della web serie)

VIVERE IN VIAGGIO, MA TORNARE A CASA - Manuela è abituata a spostarsi per il mondo, da quando nel 2013 ha aperto il suo blog, Pensieriinviaggio: «È sempre tutto molto adrenalinico - racconta - ma anche stressante. È bello visto dall'esterno, ma quando si lavora in viaggio bisogna sempre pensare a ciò che verrà dopo. È una vita fatta di incastri, c'è qualcosa che non viene mostrato perché bisogna pianificare tutto, correre». Mtv ha individuato il talento di Manuela e l'ha contattata per Brain Back Home, dandole la possibilità di sviluppare un'idea di business che lei già aveva in testa: «Il mio progetto concerne sempre il mondo dei viaggi. Non lo spoileriamo, ma si tratta della realizzazione di prodotti per le donne che viaggiano, che siano belli da vedere, ma anche comodi. Viaggiando spesso mi rendo conto che le cose più funzionali non hanno un grande stile. E poi il mio è un business semplice, sistemico, il target è preciso»

Cittadina del mondo, Manuela non vuole lasciare la sua Bari: «I miei colleghi vivono tutti a Milano, ma io sto bene in Puglia. C'è fermento, si lavora molto più che in altre realtà italiane, siamo al passo. In futuro secondo me ci saranno ancora più opportunità anche per quanto riguarda il social blogging: lavorando in remoto posso interfacciarmi con tutto il mondo, l'importante è diffondere questo tipo di mentalità». Del resto Manuela è diventata famosa sul web grazie al suo blog, ma soprattutto grazie ai social, che le permettono di farsi conoscere. E pur tornando a casa almeno una settimana ogni mese (ma sempre frammentata), nel cuore porta con sé tutti i posti che ha visto nel mondo. I più belli? «La Thailandia mi ha dato molto, mi piacerebbe vedere altre zone del Messico, e andare in Giappone: non ci sono mai stata».