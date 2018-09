BARI - Matteo Salvini regala un altro siparietto durante la sua visita alla Fiera del Levante dopo quello su San Nicola con il governatore Michele Emiliano. Il sindaco di Bari Antonio Decaro lo invita a fare una nuova esperienza con la realtà virtuale: «Puoi entrare in una chiesa rupestre di Matera», e il vicepremier risponde senza alcuna esitazione: «Matera, che è in Puglia!».

La battuta in questo caso non è causale, si rifà, infatti, alla frase pronunciata domenica scorsa, sempre alla Fiera del Levante, dal vicepremier Luigi Di Maio: «Con Matera che state facendo?», aveva chiesto il ministro dello Sviluppo economico a Michele Emiliano. E il governatore pugliese aveva risposto imbarazzato, mettendosi una mano sulla bocca: «è in Basilicata...». E Di Maio, aveva concluso. «Lo so».

Uno scambio di scherzi che ha fatto il giro del web, e che ha indotto tanti ad accusare il capo politico dei Cinque Stelle di aver fatto una gaffe «geografica», scambiando la città lucana per un capoluogo pugliese. Circostanza quest’ultima smentita poi sia da Di Maio sia da Emiliano.

Intanto Matteo Salvini, ultra seguito da un pubblico in delirio durante la sua visita della Campionaria, ha voluto provare l'ebbrezza che i piloti dell'aeronautica vivono in volo, salendo sul loro simulatore. Ecco le immagini.