Gianmarco Tognazzi e Ornella Muti sono gli ospiti dei Cinecocktail in programma in Fiera del Levante, a Bari, dal 12 al 14 settembre. Nell’ambito della prima edizione di CineCocktail Apulia Edition, realizzata dalla Fondazione Apulia Film Commission (Afc) e sostenuto da Pugliapromozione, sono in programma tre giorni di proiezioni e incontri aperti al pubblico: 'Tale of Tales' di Matteo Garrone (mercoledì 12), 'Third Person' del regista premio Oscar Paul Haggis, con la presenza dell’attore Gianmarco Tognazzi (giovedì 13), e 'Wonder Woman' di Patty Jenkins (venerdì 14), con la presenza dell’attrice Ornella Muti. I film sono stati girati in parte in Puglia e sostenuti dall’Apulia film commission.

«L'idea fondante dei CineCocktail è di allargare il dibattito sul cinema ai non addetti ai lavori e al grande pubblico - afferma Claudia Catalli, fondatore dei CineCocktail e direttore artistico della rassegna - e sono felice di collaborare con una Film Commission che si è sempre spesa per la promozione della cultura cinematografica con eventi di spessore, e ha mostrato interesse verso questo nuovo format che da otto anni è presente con successo nelle manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali»