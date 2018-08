LECCE - Quando si dice una pubblicità “attraente” se non proprio ingannevole. Ha destato non poca curiosità sui social questo cartellone comparso sui muri di un comune del Leccese. Un centro di distribuzione e vendita di pneumatici nuovi ed usati ha escogitato un metodo interessante per “accalappiare i clienti”. Come? Scrivendo a caratteri cubitali le parole “Sesso” e “Gratis”.

Un colpo d'occhio che ha attirato passanti e automobilisti maliziosi, alcuni dei quali si sono soffermati davanti al manifesto pubblicitario per scoprire, dopo una lettura più approfondita, il vero messaggio di promozione: «Per l'acquisto di 4 pneumatici non importa quale sia il tuo SESSO, otterrai GRATIS un lavaggio della tua vettura». Pioggia di commenti ironici su Facebook che per lo più elogiano l'idea originale di marketing usata per le quattro ruote. Insomma, c'è qualcosa che... marcia più di un penumatico.