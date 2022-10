King Marracash va «sold out» a Bari: il concerto domani

BARI - Fenomeno Marracash con «sold out» in tutta Italia compresa la tappa di Bari in programma domani (7 ottobre) al Palaflorio. Dopo aver calcato i palchi di tutta Italia con 13 date nelle più importanti rassegne estive, il rapper siciliano (nato a Nicosia in provincia di Enna) ha dato il via alla seconda parte di «Persone Tour», gli appuntamenti indoor più attesi degli ultimi tre anni, per una tournée con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano.

Per il tour indoor, Marracash ha preparato uno show inedito e curato nei minimi dettagli: «Ho una squadra impeccabile - precisa Marracash -. C’è la band ma non la vedi, ci sono più elementi scenografici rispetto al tour estivo: l’obiettivo è quello di valorizzare il rap, arricchirlo senza renderlo tradizionale. A me piace l’idea che la band ci sia, ma non si prenda troppo spazio per non perdere la peculiarità dell’hip hop, molte batterie ad esempio sono in sequenze perché comunque stiamo parlando di hip hop e non di rock. Ma allo stesso tempo è importante che i musicisti ci siano per creare una dinamica particolare». In scaletta saranno presenti i brani dei suoi ultimi due album da record: «Noi, Loro, Gli Altri», vincitore della Targa Tenco 2022 per la categoria miglior «Disco in assoluto» e certificato quattro volte platino, e «Persona», disco più venduto del 2020 che ha conquistato a oggi ben sei dischi di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia) e oltre un miliardo di stream. «La cosa più bella che posso dire sulla musica che faccio - conclude il rapper - è che è musica mia. Ci tengo molto all’aspetto autorale e unico della musica e trovo che sia una formula che abbia pagato: è il mio più grande traguardo. Sono contento, inoltre, di essere riuscito a dare un’impronta mia a quello che faccio, che non scimmiotta un altro genere o imita ciò che arriva dall’estero, ma che ha un carattere autorale molto forte e sono contento sia stato riconosciuto da un premio così importante come la Targa Tenco». Marracash, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, è considerato dalla critica come uno dei migliori rapper del panorama italiano.