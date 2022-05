«Vero», in arrivo il nuovo lavoro di Walter Celi, che parte con un tour in tutta Italia

Torna il cantautore e polistrumentista pugliese Walter Celi con un nuovo singolo, in italiano e in compagnia della sua band Blend Project: “Vero”, fuori giovedì 26 maggio.

In questo nuovo brano Celi si ribella alla vita frenetica che tutti conduciamo, alla passività che ne consegue, alle imposizioni, alle mode, alla ragione puntualmente deviata ed influenzata dai media. Sceglie di privilegiare l’istinto e le sue sensazioni, riappropriandosi finalmente della propria libertà.

Il brano è stato registrato in presa diretta con tutta la band al completo, a cui è stato lasciato il compito di arrangiarlo. La scelta della presa diretta non è casuale: la band diventa così parte integrante del processo di produzione in studio. “Vero” diventa un melting pot, un laboratorio aperto di sperimentazione e cortocircuiti che si sporca di tutti i colori e le anime che rappresentano Walter Celi e il suo gruppo: dentro ci finiscono le sonorità moderne della scena nu-soul, senza dimenticare il gusto e l’attitudine vintage di cui era stato impregnato “She’s Back”, l'ultimo disco di Walter Celi, e il pop nella sua accezione più universale possibile.

Proprio in concomitanza con l’uscita del nuovo singolo parte il “Vero tour 2022” di Walter Celi & Blend Project. Il tour si svilupperà per tutta l’estate e sarà in continuo aggiornamento, come nella migliore tradizione di Walter Celi che nel corso degli ultimi tre anni può vantare più di cento date in tutta la Penisola tra live club e festival italiani: il palco come habitat naturale in cui lui e la sua band riescono ad esprimere al meglio la propria essenza, rimodulando continuamente il loro approccio e testando le nuove composizioni dal vivo.

Il tour è organizzato in collaborazione e con il supporto di Puglia Sounds e rientra nella “Programmazione Puglia Sounds

Tour Italia 2022” Operazione finanziata a valere sul Poc Puglia 2007-2013 - azione "Sviluppo di attività culturali e dello spettacolo".

Walter Celi è un polistrumentista, cantante e songwriter pugliese nelle cui vene scorre sangue italiano, greco ed etiope, origini che risuonano nel suo songwriting meticcio, un suono personale dove innumerevoli influenze dialogano con grande naturalezza. Una poetica della strada che pesca a pieni mani da rhythm and blues, soul e cantautorato italiano anni ‘70 e che ritorna strada con una una dedizione religiosa verso il palco e una grande passione per la componente live. Walter prende così una manciata di reference vintage a cui soffia via la polvere per cercare il suo linguaggio, canzoni in lingua inglese per arrivare a un pubblico universale. Nel 2017 incide il suo primo album Lost in the Womb of the Night a cui seguirà il secondo disco Blend (uscito il 15 ottobre 2019) uscito per XO La Factory in collaborazione di Puglia Sounds. Negli anni ha ricevuto vari riconoscimenti di livello nazionale fra cui l’Arezzo Wave 2018, il Premio Mimmo Bucci della città di Bari alla quale è seguito un tour di sessanta date tra cui il palco del Primo Maggio di Roma 2019 e altri festival nazionali. Nel 2019 il circuito Keep On Live lo ha premiato con il titolo di Best Performer. Il 24 settembre 2021 pubblica She’s Back il suo terzo album a cui segue un tour italiano. Rolling Stone Italia lo sceglie come artista soul italiano dell’anno all’interno del contest Cafè Unplugged con Betty Senatore di Radio Capital come responsabile della giuria. Dal vivo Walter Celi è accompagnato da Blend Project la sua band con cui produce in studio i suoi brani.

VERO TOUR 2022

26 maggio- Slash Plus, Napoli

27 maggio- Drunk in Public, Morrovalle (MC)

28 maggio-Cane, Genova

29 maggio- Mr. Rolly’s, Vitulazio (CE)

3 luglio Fly Calaporto, Polignano a Mare (BA)

8 luglio- Respira Festival c/o Stairway, Campagna (SA)

22 luglio TBA Taranto

20 agosto- PK Games & Music Cafè, Lanciano (CH)

date in aggiornamento