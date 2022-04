Fiorella Mannoia annuncia il tour estivo: il 13 agosto tappa a Lecce

LECCE - Il 13 agosto in Piazza Libertini alle 21.30 arriva Fiorella Mannoia con «La versione di Fiorella estate», lo spettacolo che prende il nome dal programma televisivo che l’artista ha condotto su Rai 3 in seconda serata dall’ottobre scorso fino a marzo. Il tour di concerti va ad arricchire il già fitto calendario di live di Fiorella Mannoia che da marzo è in scena nei teatri con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di niente”.

Ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro “DOC” De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo.

Il concerto è organizzato da Life Spettacoli e i biglietti sono in vendita sui circuiti www.ticketone.it e www.ciaotickets.com