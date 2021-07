«Note a colori»: musica e cinema a Conversano con un cast d'eccezione

Note a Colori è una rassegna di musica, cinema a illustrazione organizzata dall'Associazione Culturale Milleluci di Castellana Grotte, ospitata dalla Casa delle Arti e realizzata in collaborazione con Django Concerti e il contributo del Teatro Pubblico Pugliese (Custodiamo la cultura in Puglia 2020/21).

L'arte è veicolo di integrazione e contaminazione. Con questa consapevolezza, i soggetti promotori hanno voluto promuovere una serie di eventi multidisciplinari che esplorano questi territori e che si terranno alla Casa delle Arti di Conversano (Bari).

Si parte il 3 Luglio (inizio 21.30) con Francesco di Bella: l'artista ripercorrerà la sua carriera artistica (dai 24 Grana al suo percorso da solista) accompagnato dalla chitarra di Alfonso Bruno in uno spettacolo emozionante dal titolo "Ballads". Segnaliamo la recente pubblicazione del videoclip di "Stella Nera" (brano contenuto nel suo album "O Diavolo"), per la campagna "Sai di cosa si tratta?": protagoniste, otto ragazze vittime di tratta, otto giovanissime donne che hanno subito in prima persona l’orrore dello sfruttamento sessuale.

La settimana continua con le proiezioni del docu-film sulla vita di Nina Simone, "What Happened, Miss Simone?" (il 06 Luglio alle 21.00) per poi proseguire con "Miles Davis: Birth Of The Cool" (07 Luglio, alle 21.00), e "Laya Project", documentario sulla scena musicale del sud-est asiatico (08 Luglio alle 21).

Si continua il 09 Luglio (h 21.30) con Fabrizio Bosso, in quartetto che presenterà We Four, l'ultima fatica discografica dell'artista, uscito a novembre 2020 per la Warner Music.

Un album che esprime pienamente, nel suono, nell'interplay e nella scrittura, quell'idea di condivisione totale che rappresenta ormai da anni la cifra stilistica del pensiero musicale di Bosso. Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria e Fabrizio Bosso alla tromba, si sono dati appuntamento in studio e hanno celebrato un sodalizio, umano e musicale, perfettamente dichiarato nel titolo di questo nuovo lavoro. Prosegue, quindi, la ricerca di un suono collettivo e identitario, qui espresso in un repertorio composto prevalentemente da brani che portano le firme di tutti e quattro.

La conclusione della rassegna spetta a Chris Obehi, che si esibirà in trio: la sua storia ha emozionato il pubblico e la stampa internazionale e internazionale. Dalla BBC, alla Rai han parlato di lui: arrivato in Italia con mezzi di fortuna, si è trasferito a Palermo, dove ha coltivato la sua passione per la musica fino all'esordio discografico con l'omonimo disco "Obehi". Chris, nigeriano di nascita e siciliano di adozione, presenterà il suo nuovo Ep dai forti richiami Afrobeat. Prima del live sarà trasmesso il docu-film "Fela Kuti, il potere della musica" (dalle 21).

Tutti i film saranno successivamente riproposti al Cinema Milleluci di Castellana Grotte. Nel corso della rassegna sarà allestita la mostra di illustrazioni di Alessandro Sanna tratte dal libro "Come questa pietra - il libro di tutte le guerre" (ed.Feltrinelli).

IL PROGRAMMA:

03 Luglio (h. 21.30)

Francesco di Bella "Ballads"

Ingresso € 5,00 + d.p.

06 Luglio (h. 21.00)

Proiezione docu-film "What Happened, Miss Simone?"

Ingresso € 3,00

07 Luglio (h. 21.00)

Proiezione docu-film "Miles Davis: Birth Of The Cool"

Ingresso € 3,00

08 Luglio (h. 21.00)

Proiezione docu-film "Laya Project"

Ingresso € 3,00

09 Luglio (h. 21.30)

Fabrizio Bosso 4tet presenta “We4”

Ingresso € 15,00 + d.p.

10 Luglio (h. 21.00)

Chris Obehi (Nig) live trio

+ proiezione docu-film "Fela Kuti il potere della musica"

Ingresso € 5,00 + d.p.