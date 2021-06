«La disobbedienza»: dare peso a ciò che si è nel nuovo singolo di Davide Peron

Davide Peron torna con il nuovo singolo 'La disobbedienza' Tre anni dopo Inattesi, torna il cantautore Davide Peron, uno dei più talentuosi artisti che sta dando nuova linfa alla scena cantautorale italiana di matrice classica, erede della canzone d'autore di giganti quali Ivano Fossati, Eugenio Finardi e Francesco De Gregori. Il singolo La Disobbedienza, che anticipa l'album previsto per settembre 2021, esce l'11 giugno per Soyuz, neonata etichetta sussidiaria di Dischi Soviet Studio, guidata dallo storico produttore italiano Claudio Corradini, che produce anche il brano.

"Siamo tutti di passaggio. Tutti con uguale dignità e verità. Ognuno con il diritto di poter essere se stesso senza maschere di convenienza. La Disobbedienza racconta di quanto sia importante dare peso a ciò che siamo e non a ciò che crediamo di rappresentare. In questo abbiamo molto da imparare dagli “ultimi”, dagli “scartati”: le persone considerate non importanti dal sistema e da quest’ultimo dimenticate, sanno insegnarci che il cammino di conoscenza di noi comporta la necessità di esplorare luoghi poco battuti, che scendono in profondità dentro di noi. A volte il percorso è duro e ci porta a dover fare i conti con aspetti difficili da accettare, perché ci mostrano fallibili, vulnerabili, vincibili. E’ proprio per questo che mentre scrivevo il testo della canzone e durante tutta la lavorazione del singolo, ho compreso sempre più chiaramente che forse, gli ultimi, possiamo anche essere noi, che potremmo essere noi gli scartati. Quindi, perché giudicare gli altri attraverso un’etichetta che potrebbe essere la nostra?".